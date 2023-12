Productie Nederlandse industrie weer flink afgenomen

(ABM FN-Dow Jones) De Nederlandse industrie heeft ook in oktober aanzienlijk minder geproduceerd. Dit bleek vrijdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was op jaarbasis 11,1 procent lager. In september was er sprake van een daling van 11,0 procent. Inmiddels daalt de productie al tien maanden op rij.

De meeste bedrijfsklassen van de industrie produceerden in oktober minder dan in dezelfde maand een jaar eerder. Van de grote branches noteerde de chemische industrie de grootste productiedaling. De reparatie en installatie van machines had de grootste toename van de productie.

Op maandbasis daalde de productie in oktober met 0,5 procent.