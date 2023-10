Producten online vinden via Google Lens

Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Misschien ken je het gevoel wel. Soms zie je iets liggen op het bureau van een collega of kom je iets tegen onder in je eigen lade en vraag je je af: wat is dit nu eigenlijk? Of: waar kan ik dit krijgen? Met Google Lens kan je heel gemakkelijk aan de hand van een foto achterhalen waar iets voor dient en waar je het kan kopen.

Wat voor toetsenbord heeft mijn collega eigenlijk? Waar kan ik die blikjes drank vinden? Hoe duur is die telefoon momenteel? Dit zijn allemaal vragen die je gemakkelijk kan beantwoorden met een beetje hulp van Google Lens. Je maakt gewoon in de app een foto van het product of de barcode ervan (dat is soms nog accurater) en dan wordt het product geïdentificeerd en krijg je de Google Shopping-resultaten te zien. Het is overigens natuurlijk wel aan te raden om even toestemming te vragen voor je iemands…