Producenten van windenergie klimmen uit het dal

Deze woensdag was het de beurt aan het Duitse Siemens Energy en de Deense bedrijven Ørsted en Vestas om de kwartaalcijfers te presenteren. Het algemene beeld is dat in de markt voor windenergie productiekosten opnieuw geprijsd zijn en er weer wordt geïnvesteerd.

De producenten van windenergie klimmen, met verschillende snelheden, uit een diep dal. Gelukkig maar, want windenergie is een onmisbare component in de Europese energiemix van de toekomst. De Visie van eToro’s marktanalist Jean-Paul van Oudheusden.

Ørsted schrapt het dividend en ziet voorzitter RvC vertrekken

De problemen zijn het grootst bij Ørsted. De Denen maakten een grove rekenfout bij de aanbesteding van twee windmolenparken voor de Amerikaanse oostkust en moeten daarvoor nog jarenlang op de blaren zitten. Door de snel opgelopen inflatie vielen de productiekosten zoveel hoger uit dat de activiteiten zijn gestaakt. Vorig jaar vertrokken daarom al de financieel directeur en operationeel directeur. Nu schrapt het…