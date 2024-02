Procter & Gamble | Blik blijft gericht op innovatie

Procter & Gamble rapporteerde 23 januari cijfers over het laatste kwartaal van 2023 (kw2 van boekjaar 2023/24). De omzet steeg met 3% tot $21,4 mrd ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. De autonome omzetgroei, dus zonder valuta-effecten en acquisities en desinvesteringen, lag met 4% iets hoger. En de winst per aandeel daalde met 12% van $1,59 naar $1,40. Deze daling werd echter veroorzaakt door een (non-cash) afschrijving op Gillette. De kernwinst per aandeel kwam uit op $1,84, een verbetering van 16% ten opzichte van vorig boekjaar.

Voor heel 2024 handhaafde ceo Jon Moeller de outlook voor de omzet (+5%) en hij verwacht dat de kernwinst per aandeel hoger zal…