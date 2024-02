Privémailtjes Theo Maassen gelekt: ‘Ik ben een ziek mens’

Theo Maassen wordt met de grond gelijk gemaakt in het smiespelkrantje van Evert Santegoeds. Vandaag ligt er een gloednieuw exemplaar van de Privé in de schappen en de inhoud daarvan ontneemt men hun laatste twijfel: is die Theo nou een schofterige vrouwenbeul of niet? Het lijkt erop van wel. Oud-minnares Angela heeft dit keer keiharde bewijzen aangeleverd.

Privémailtjes

Deze Angela wil niet langer als een anonieme bron worden gezien en kiest ervoor om in de nieuwste Privé haar gezicht te tonen. Er is een grote foto van haar gedrukt met daarbij de headline: ‘Zo vecht Theo Maassen tegen ZICHZELF. Problemen met vrouwen, angsten en demonen.’

Het is voor Angela onverdraaglijk dat Joyce geen aangifte doet en haar man weg lijkt te komen met het vermeende geweld. Met deze tweede publicatie hoopt ze de laatste twijfelaars tegen Theo te keren. Simpelweg door privémailtjes te delen waarin de griezelclown zelf toegeeft…