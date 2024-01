Privacywaakhond beboet ICS voor onzorgvuldige omgang met klantgegevens

Leestijd: < 1 minuut

Een grote uitgever van creditcards in Nederland is te onvoorzichtig omgesprongen met gegevens van 1,5 miljoen klanten, oordeelt de Autoriteit Persoonsgegevens. De toezichthouder legt dit bedrijf, International Card Services (ICS), daarom een boete op van 150.000 euro.

Bedrijven en organisaties zijn vaak verplicht om na te gaan welke eventuele risico’s voor de privacy ontstaan als ze persoonlijke gegevens verzamelen. Zo ook ICS toen het bedrijf in 2019 begon met het digitaal identificeren van klanten in Nederland. Maar volgens de Autoriteit Persoonsgegevens heeft ICS nagelaten zo’n risicoanalyse uit te voeren voordat het creditcardbedrijf honderdduizenden klanten om hun naam, contactgegevens en een foto vroeg.

ICS, een dochterbedrijf van ABN AMRO, is niet van plan in beroep te gaan tegen de beslissing. Een woordvoerder legt uit dat de creditcarduitgever de ontbrekende risicoanalyse in 2021 en 2022 alsnog heeft gedaan. Het ontbreken van die check…