Privacyorganisatie None of your business klaagt over Fitbit

Privacyorganisatie None of your business (Noyb) doet momenteel de ronde bij de Europese privacytoezichthouders. De organisatie claimt dat smartwatch fabrikant Fitbit haar gebruikers dwingt om toestemming te geven voor de overdracht van hun persoonlijke gegevens naar landen buiten de Europese Unie.

Waarschijnlijke poging AVG te omzeilen

Wat bedrijven allemaal wel en niet mogen doen met de persoonlijke gegevens van hun klanten wordt in de EU sinds 2018 streng aan banden gelegd. Dat jaar ging de Algemene Verordening Gegevensbescherming in. Dit is de Europese wet die de privacy van burgers moet beschermen. Om deze rechten te waarborgen mogen bedrijven niet zomaar gegevens van klanten overhevelen naar landen waar niet dezelfde privacywetgeving geldt.

Fitbit werd in 2021 overgenomen door Google. De Europese Commissie was destijds akkoord met de overname. Wel werd de eis gesteld dat de fitnessdata die Fitbit verzamelt niet bij de reclame tak van Google terecht zou komen….