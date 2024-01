Privacy geschonden: wat nu? | Clickx

Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Het kan voorvallen dat er via zoekmachines persoonlijke info van jou te vinden is die je liever niet (meer) online ziet staan. Het kan dan onbegonnen werk lijken om daar iets tegen te beginnen, maar toch heb je het recht om iets te laten rechtzetten of verwijderen. We tonen je welke stappen je kan ondernemen.

Als er materiaal over je via zoekmachines te vinden is, dan kan je proberen om dit verwijderd te krijgen. Maar dan moet je wel eerst vinden waar het staat. Dit stappenplan helpt.

1. Zoek naar tekst

Via google.com/alerts kan je een alarm instellen waarbij je een mailtje krijgt als een bepaalde zoekterm ergens is aangetroffen. In Clickx 417 hebben we er nog een workshop aan besteed. Je vindt hem ook terug op clickx.be. Een Google Alert instellen zou je dus kunnen doen voor informatie waarvan je niet wilt dat die op…