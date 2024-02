Prinses staat op cover van de Playboy, laar haar voorgevel zien

Xenia Florence Gabriela Sophie Iris (37), ook bekend als de prinses van Saksen, pronkt als allereerste adellijke freule op de cover van de ‘Playboy‘. “Elke vrouw is mooi zoals ze is”, verklaart ze haar beslissing om met onbedekte bombonella’s in het bloodblaadje te verschijnen.

Ongecensureerd

Haar betovergrootvader was Friederich August III (1865-1932), de laatste koning van Saksen. Xenia is ervan overtuigd dat hij haar keuze om poedelnaakt te poseren 100% zou supporten, had hij nog geleefd. “Ik voel een bijzondere band met hem”, onthult ze in het artikel. Met haar ongecensureerde foto’s wil Xenia benadrukken dat “elke vrouw mooi is zoals ze is” en dat het fout is om mensen te beoordelen op basis van hun uiterlijk.

In het dagelijkse leven is Xenia regelmatig op televisie te zien. Ze houdt zich niet bezig met koninklijke taken, maar neemt wel deel aan verschillende realityprogramma’s.

