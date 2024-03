Prinses Margarita betaalt hoge prijs voor scheiding.

SCHEIDING

Op 20 februari vorig jaar maakte prinses Margarita bekend dat zij, na een huwelijk van zestien jaar, ging scheiden van haar man Tjalling ten Cate. Recent kwamen zij een verdeling overeen. Edwin de Roy van Zuydewijn zal hier met enige verbazing naar hebben gekeken. Hij heeft nog niet 1 euro uit de scheiding weten te krijgen.

Maar dat geldt niet voor Tjalling ten Cate. Samen met Margarita kocht hij een woonhuis, dat eigendom was van koning Willem Alexander, aan de Raaphorst in Wassenaar. En ja, daar moesten ze het samen over de verdeling eens worden en dat is 1 jaar na de breuk gelukt.

VERDELING

Het woonhuis is getaxeerd op 300.000 euro, gelijk aan de koopprijs van een paar jaar eerder. Daar er geen euro hypotheek op het woonhuis rust was het rekensommetje eenvoudig. De prinses blijft eigenaar van de woning en moet 150.000 euro storten op de bankrekening van haar ex Tjalling ten Cate.

WOONBOERDERIJ

Ook is overeengekomen, dat wanneer prinses Margarita…