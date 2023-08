Prijzige Evnia 49M2C8900 heeft een streepje voor op Odyssey OLED G9

De Evnia 49M2C8900 is een superbrede, gebogen oled gaming monitor met Ambiglow, de monitor-versie van Ambilight.

Na Samsung kondigt ook Philips een superwide OLED gaming monitor aan. De Evnia 49M2C8900 combineert indrukwekkende eigenschappen met een stevige vraagprijs. Het 49 inch OLED-scherm steekt de concurrent in elk geval op één manier de loef af.

De Odyssey OLED G9 is het recente statement dat Samsung afgaf over oled gaming monitoren: nog breder, nog sneller en niet eens zo heel veel duurder. Het is een opvallende en gedurfde stap in een markt die toch gedomineerd wordt door traditionele 16:9-beeldschermen. De Philips Evnia 49M2C8900 gebruikt ongetwijfeld hetzelfde paneel, wat het een uitdaging maakt om zich te onderscheiden. Toch lijkt het merk daar wat aanknooppunten voor gevonden te hebben.

Philips Evnia 49M2C8900: met Ambiglow, natuurlijk

Evnia behoeft inmiddels geen introductie meer. Wel is nog altijd niet heel duidelijk hoe het merk…