Prijs aan de openbare laadpaal vaak te hoog

Een wirwar aan prijzen, een groot aantal exploitanten en weinig duidelijkheid bij de laadpaal. De Consumentenbond vindt dat beter moet en kan. Lees in dit artikel meer over de uiteenlopende kosten voor het opladen van je EV.

Weinig duidelijkheid over kosten opladen

Er staan in Nederland meer dan 51.000 openbare laadpalen. De laadpassen die nodig zijn voor het gebruik van die laadpalen worden door ongeveer 70 aanbieders aangeboden. Maar die hanteren voor alle laadpalen in hun zorg niet altijd een uniform tarief. Prijzen zijn afhankelijk van de exploitant van de laadpaal, je laadpas en de locatie van de paal. Het resultaat? De prijzen per kilowattuur lopen sterk uiteen. Aan de goedkope kant zo’n 30 cent, tot wel 70 cent aan de andere kant van het spectrum.

Slechts een derde van de respondenten gaf in de enquête van de Vereniging Elektrische Rijders aan dat ze reeds vooraf weten wat ze gaan betalen aan de laadpaal. Aanbieders moeten voldoen aan een hoop eisen en daar…