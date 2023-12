Presentatrice Maya Eksteen aast op tonnen euro’s winst. Zie foto’s

Ooit had zij haar eigen tv programma Maya, presenteerde de 5 uur show en nam deel aan Big Brother VIPS. Nu nog radiopresentatrice

Dertig jaar lang heeft presentatrice Maya Eksteen, samen met haar man, in deze woning in Doorn gewoond. Nu is het tijd voor iets nieuws en is de woning te koop gezet voor een vraagprijs van 765.000 euro.

VETTE WINST VOOR MAYA EKSTEEN

Zelf kochten Maya en haar man deze woning in 1993 voor slechts 156.554 euro. een hypotheek rust er niet meer op hun woning. Dat betekent dat Maya bij verkoop op de vraagprijs een winst maakt van maar liefst 608.446 euro.

INDELING WONING MAYA EKSTEEN

De koper krijgt een vrijstaande woning aan de rand van de Utrechtse Heuvelrug met een woonoppervlakte van 161 vierkante meter en rondom tuin. Het aantal kamers bedraagt zes, waaronder drie slaap- een werkkamer plus 1 badkamer.

Dit alles verdeelt over twee woonlagen plus een kelder en zolder.. De woonkeuken is eenvoudig maar wel heel erg…