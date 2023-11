Presentatrice Dionne Stax heeft ineens piercing op opvallende plek

Dionne Stax laat plots zien dat ze een ringetje op een bijzondere plek heeft!

De knappe presentatrice Dionne Stax heeft veel harten gestolen met haar prachtige uiterlijk en leuke karakter. De blondine heeft iets stoers maar ook iets zachts. Sommige mensen vragen zich af en toe misschien af of Dionne ook een nog onontdekt randje heeft. Zou Dionne ergens heel goed in zijn dat niemand weet? Of heeft ze andere bijzondere dingen? Het zijn vragen die waarschijnlijk nooit echt beantwoord gaan worden, want Dionne laat niet heel veel privĂ© zaken los. Dit keer besloot Dionne op haar Instagram een keer een foto in een wat meer privĂ© setting te delen. Zo is op onderstaande afbeelding te zien dat Dionne op een avond geniet van een flink glas rode wijn. Daarnaast is nog iets erg opvallends te zien, namelijk Dionne haar grote piercing. De piercing zit halverwege Dionne haar oor. Sommige mensen dragen en klein steentje of ringetje, maar Dionne…