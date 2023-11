Presentator Farja Farvadin slaat muis tot pulp met fles Bacardi (VIDEO)

Presentator Farja Farvardin, beter bekend als Fawry not Sawry, heeft vandaag een flinke portie knaagdiermoes geprepareerd. Gewoon op ouderwetse wijze, zoals grootmoe dat vruuger deed: met grof geweld en een fles Bacardi. (Bekijk de video hieronder.)

‘Hij leeft nog!’

Farja is compleet overstuur wanneer hij een muis door zijn woonkamer ziet lopen. In staat van blinde paniek grijpt hij naar het eerste ‘wapen’ in zijn kielzog: een gigantische fles Bacardi. Daarmee probeert hij de muis te verpletteren in zijn vloerkleed. “Oh, hij leeft nog! Hij leeft nog,” gilt hij wanneer hij de fles omhoog lift.

Het liefste wil hij het diertje niet doden, maar de muis vangen vindt hij simpelweg te eng. “O wat erg, ik kan hem niet doodmaken. Ik kan dit niet. Waarom overkomt mij dit?”

‘Ik word leip!’

Is er een andere mogelijkheid dan beuken met Bacardi? “De stofzuiger? Nee, dan moet ik dat beest nog uit de stofzuiger halen ook. En ik weet niet eens hoe ik een…