Prachtige Jade Anna brengt je in de stemming met deze adembenemende foto’s

Jade Anna laat het bloedheet worden in de kamer door deze prachtige foto’s van zichzelf te plaatsen. En dat ziet er toch een partij mooi uit.

Jade Anna kijkt verleidelijk in de camera met theetje

Natuurlijk is Jade Anna van Vliet niets voor niets een van de grootste influencers van ons land op het moment. De blondine heeft maar liefst een miljoen volgers die elke dag aan haar lippen hangen. Het liefst willen Jade Anna haar volgers alles van haar leven weten. Natuurlijk deelt Jade heel veel op haar social media, maar ze is sinds dit jaar wel ook iets meer privé. Dit zou kunnen komen door haar breuk met Gio Latooy, die elke dag alles van hun leven vastlegde. Nu zijn de geruchten dat Jade Anna samen is met Ajax-voetballer Kenneth Taylor, en de twee maken een erg knap koppel. Het kan dan ook bijna niet anders dan dat Jade Anna op onderstaande foto zo verliefd kijkt naar haar potentiële nieuwe liefde. De blondine houdt een kopje thee vast terwijl ze dromerig in de camera staart.