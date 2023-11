Powell laat beleggers schikken – CashCow.nl

Fed-president Powell heeft beleggers laten schikken.

Powell zei dat de inflatie ruim boven het niveau ligt waar de Fed het graag zou zien, Het beleid omschreef hij als “aanzienlijk restrictief”. De inflatie bedraagt 3,7% en de rente van de Fed is 5.5%.

In de VS bedraagt de economische groei nog meer dan de inflatie. In de Eurozone, Japan en het VK is sprake van een omgekeerde situatie en leidt de inflatie tot een uitholling van de economie.

De Amerikaanse 10-jarige rente laat nog een duidelijk stijgende trend zien op week- en maandbasis.

Elke ochtend beleggingstips ontvangen? Meld u gratis aan voor Cashcow Daily!