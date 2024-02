PostNL waarschuwt voor tegenvallende cijfers

(ABM FN-Dow Jones) PostNL heeft vrijdag een waarschuwing afgegeven.

De genormaliseerde EBIT kwam in 2023 uit op circa 92 miljoen euro. “Dat is conform onze aanvankelijke verwachtingen, maar lager dan het laatst gepubliceerde vooruitzicht”, aldus CEO Herna Verhagen. Voor 2023 werd door PostNL een genormaliseerde EBIT verwacht van 100 tot 130 miljoen euro.

Daarentegen lag de kasstroom met 52 miljoen euro “ruim boven de verwachtingen”, aldus de topvrouw.

Volgens haar bleven de marktomstandigheden in het vierde kwartaal “volatiel”.

“Hoewel het pakkettenvolume toenam, hebben we minder pakketten bezorgd dan we hadden verwacht. Tegelijkertijd hadden we al kosten gemaakt om op maximale capaciteit te kunnen opereren. De volumes van internationale klanten stegen wederom, maar de binnenlandse volumes bleven achter. De hoeveelheid post bleef daarentegen redelijk overeind. Zowel bij Pakketten als bij Mail in Nederland was de verschuiving van de mix minder gunstig”, aldus…