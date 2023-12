Positieve uitkomst beleggers: De rente blijft gelijk

De beslissingen van de Amerikaanse Centrale Bank zijn er nu dan eindelijk. De Fed heeft besloten om de rente te laten staan zoals het is. De AEX heeft er 0,1% bij weten te gooien en is gisteravond geëindigd op een slotstand van 787,0 punten. De rente blijft daarmee voorlopig op 5,25 tot 5,5% staan. Dit is goed nieuws, want eerder is het wel eens anders geweest.

Eerdere resultaten rente

Een aantal maanden geleden zakte de Bitcoin tot onder de 25.000 dollar. Dit was enkele uren nadat dezelfde Amerikaanse centrale bank had aangekondigd de renteverhoging tijdelijk te stoppen. De grootste cryptomunt daalde naar 24.800 dollar.

In het begin van 2022 verhoogde de Federal Reserve (Fed) al tien keer de rente en hierdoor nam de druk op de financiële markten toe. Ook de crypto markt had hier uiteraard last van. Er waren natuurlijk wel meer redenen waarom de Bitcoin zo er aan het afzwakken was. De daling werd toen vooral ook veroorzaakt door het terugtrekken van enkele grote handelaren en door…