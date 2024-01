Portefeuille NL | Pijnlijke keuze en zorgen Nederlandse portefeuille

Na een uitstekend 2023 is de Portefeuille NL in lijn met de markt zenuwachtig begonnen. Juist de positie met de zwaarste weging in de voorbeeldportefeuille met onze sectorfavorieten, behoorde in de eerste twee weken van het nieuwe jaar namelijk tot de grootste verliezers op het Beursplein. Gelukkig hadden we de weging van Besi in de laatste maanden van 2023 al in twee stappen teruggebracht van ruim 20% van het belegd vermogen naar zo’n 13% eind vorige week.

Eerst een korte terugblik op vorig jaar. Dat sloten we op 31 december uiteindelijk af met een totaalrendement – koerswinst en dividend – van +22,5%….