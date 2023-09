Portefeuille NL | Nieuwe positie als vervanger van Value8

Goed en slecht nieuws over de Portefeuille NL. Het slechte nieuws is dat het totaalrendement over 2023 sinds de laatste update vijf weken geleden terugliep van +18,1% naar +15,2% eind vorige week. Het goede nieuws is dat de voorsprong op de benchmark in ruim een maand toenam van 4,7 naar 5,1 procentpunt. Kortom: de AEX Total Return verloor meer terrein dan onze portefeuille met Nederlandse sectorfavorieten.

Met uitzondering van ASR hadden alle fondsen vijf weken geleden hun cijfers al gepubliceerd. In de beurskoers van de verzekeraar zit al een half jaar nauwelijks beweging en dat veranderde ook niet na de weinig…