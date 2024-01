Polygon Labs en Warner Music Group ondersteunen innovatie in Web3 en Muziek

Polygon Labs, een prominente ontwikkelaar in het blockchain-ecosysteem, en Warner Music Group (WMG), een gigant in de muziekindustrie, hebben op 25 januari de twee begunstigden aangekondigd van hun inaugurele Web3 Music Accelerator-programma. Dit programma, dat in juni 2023 werd gelanceerd, is ontworpen om innovatie te stimuleren op het kruispunt van Web3-technologie en muziek.

Projecten zijn zorgvuldig geselecteerd

Uit meer dan 120 aanmeldingen werden de projecten zorgvuldig geselecteerd op basis van criteria zoals het bevorderen van gemeenschappen tussen artiesten en fans, gedecentraliseerde muziekproductie- en distributiesystemen, ticketoplossingen, verzamelobjecten en merchandise, en de integratie van muziek met interactieve technologie en gaming.

Jilian Rothman, vice-president van New Business en Ventures bij WMG, benadrukte het belang van het creëren van “betekenisvolle verbindingen tussen artiesten en fans” als een kernonderdeel van WMG’s missie in deze…