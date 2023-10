‘Politiek, wat een diep trieste dwaas’

Maurice Steijn voerde zondag halverwege de in de tweede helft uiteindelijk gestaakte wedstrijd tegen Feyenoord een opvallende wissel door bij Ajax. Linksback Borna Sosa bleef bij een 0-3 achterstand achter in de kleedkamer en werd niet vervangen Gastón Ávila, maar door Anass Salah-Eddine. Fans van Ajax spreken van een zogenaamde ‘politieke’ wissel van Steijn.

Een deel van de Amsterdamse aanhang veronderstelt dat de trainer van Ajax met het inbrengen van Salah-Eddine in plaats van Ávila een statement wilde maken. Ávila werd afgelopen zomer voor liefst 12,5 miljoen euro door technisch directeur Sven Mislintat opgepikt bij Antwerp FC en debuteerde vervolgens op 3 september als basisspeler tegen Fortuna Sittard (0-0). Vervolgens was de Argentijn tegen FC Twente (3-1 verlies) en Olympique Marseille (3-3) reserve ten faveure van Sosa. Toen laatstgenoemde zondag tegen Feyenoord halverwege achter bleef in de kleedkamer, koos Steijn echter niet voor de voor hand liggende optie met…