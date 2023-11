Politiek verslaggever Marleen de Rooy krijgt enorme veer in haar achterste voor Rondje Binnenhof

Marleen de Rooy wordt met deze video wel een beetje in verlegenheid gebracht, maar toch is het ook wel veel goed nieuws.

De imitatie van Marleen de Rooy is bijna net zo leuk als het origineel

Men zegt altijd: imitatie is het grootst mogelijke compliment. Het feit dat Marleen de Rooy met haar politieke YouTubeserie Rondje Binnenhof nu gepersifleerd wordt door Plakshot, een satirisch programma, betekent dus dat ze het helemaal gemaakt heeft als politiek verslaggever! Marleen de Rooy was tot voor kort nog redelijk onbekend, maar met haar serie op YouTube heeft ze zichzelf neergezet als een van de belangrijkste gezichten in politiek Den Haag. Als je wilt weten wat er in de politiek speelt, dan moet je bij Marleen zijn. Dat is in ieder geval de gedachte. Samen met Xander van der Wulp en Gerri Eickhof maakt ze het binnenhof onveilig. Bekijk het trio in hun natuurlijke omgeving hier!

Plakshot maakt hilarische parodie op Marleen de Rooy

Het programma Plakshot heeft nu dus een…