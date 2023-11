Politiek verslaggever Floor Bremer grijpt de spotlights met foto in yoga-pose

Floor Bremer heeft in deze drukke tijd toch een moment gevonden om zelf in de schijnwerpers te stappen! Op deze manier zien we de verslaggeefster eigenlijk nooit…

In deze hectische verkiezingstijd is Floor Bremer, de scherpe en doortastende parlementaire verslaggever voor RTL Nieuws, volop in de weer. Haar dagen zijn gevuld met het volgen van politieke kopstukken en het duiden van complexe politieke manoeuvres. Toch vond ze ook even tijd om op opvallende wijze voor LINDA te poseren!

Floor Bremer raakt nooit vermoeid

Terwijl de verkiezingsdag nadert, besteedt Floor Bremer bijna al haar wakende uren aan het volgen van de politieke ontwikkelingen. De tijd voor de RTL verslaggefster is dus schaars te noemen. Gelukkig weet Floor als geen ander hoe belangrijk het is om juist op die momenten de rust te bewaren en tijd voor zichzelf te nemen. En dat heeft ze gedaan, en wel door een uitgebreid interview met fotoshoot voor maandblad LINDA, waar ze zelfs op de cover stond. Het resultaat…