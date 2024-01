Politiek Verslaggeefster Floor Bremer deelt privé foto’s van hete vakantie

Floor Bremer heeft het momenteel ontzettend naar haar zin op vakantie en dat laat ze goed zien met deze mooie foto’s.

Floor Bremer, die normaal politiek verslaat, besloot de hitte op te zoeken voor haar vakantie. Haar eerste stop? De bergen. Met haar korte broekje, duidelijk gekozen om die gloeiende hitte te weerstaan. Kijk naar de foto en je ziet wel dat Floor het flink heer moet hebben gehad. Maar de mensen die het nog veel heter krijgen zijn haar fans, die deze foto mogen bekijken.

Floor Bremer gaat gezellig de boot op

Na de bergen was het tijd voor een andere setting. Floor zocht de ontspanning op in een boot, samen met een goede vriendin. Haar zonnebril op de neus, een lach op het gezicht, en je krijgt meteen het gevoel dat dit een welverdiende break is. De foto’s onthullen een andere kant van Floor, weg van het saaie politieke Den Haag. Ze lijkt gewoon een normale meid op een…