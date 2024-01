Politie vindt 2000 kilo ketamine, grootste vangst ooit in Nederland

De politie heeft op 4 januari in Muiderberg een partij van ruim 2000 kilo ketamine gevonden. Dat is vrijdag bekendgemaakt. Volgens de politie gaat het om de grootste vondst van deze drug ooit in Nederland. De drugs zouden een straatwaarde hebben van 55 miljoen euro. Een 55-jarige man uit Naarden is aangehouden.

Snitch

Anonieme informatie leidde de politie naar de drugs. De ketamine werd gevonden in een schuur aan de Googweg. Het witte poeder zat in tientallen dozen in de schuur bij een woning. Ook werden nog enkele kilo’s harddrugs aangetroffen. De verdovende middelen zijn afgevoerd en vernietigd.

De 55-jarige man uit Naarden die werd aangehouden, was in de woning aanwezig. De politie onderzoekt zijn rol in de zaak. In de woning waren op het moment van de inval ook twee kinderen. Voor hen is een melding bij Veilig Thuis aangemaakt, aldus de politie.

De opkomst van keta

Ketamine is in opkomst als…