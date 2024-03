Politie valt bij Hans Teeuwen binnen: ‘U wordt gezien als verdachte’

Zo zie je maar weer, de Amsterdamse politie heeft de zaken goed onder controle. Zo goed zelfs, dat ze met een gezellig groepje van zes man sterk op de koffie gaan bij niemand minder dan Hans Teeuwen.

De reden is een filmpje waarin de professionele grappenmaker de draak steekt met Femke Halsema. Aan het eind van dit cinematografische meesterwerk verschijnt namelijk een luchtdrukpistool op tafel. Een subtiele verwijzing naar de zoon van Halsema, die ooit met vriendjes rotzooi aan het trappen was op een leegstaande woonboot in Amsterdam-Oost. De zoon bleek een verboden wapen bij zich te hebben, dat hij in paniek weggooide toen de politie op de overlast afkwam.

De politie vond het niet kunnen en kwam met zes man sterk opdagen bij de Amsterdamse woning van de caberatier om het wapen in beslag te nemen.

