Politie gaat streng optreden tegen te snelle elektrische fietsen: ‘290 euro boete’

De politie heeft eerder deze week voor het eerst gebruik gemaakt van een nieuw soort rollerbank. Hier kunnen naast scooters ook fatbikes en andere elektrische fietsen op. Vanaf mei zullen ze regelmatig ingezet worden. Dat betekent dat de kans op boetes, die voorheen aanzienlijk klein was, dus een stuk groeit.

Bestuurders van fatbikes werder door motoragenten naar de nieuwe rollerbank bij een politiebureau in Oost geleid. Als ze op een fatbike reden die nog steeds trapondersteuning bood bij een snelheid van meer dan 25 kilometer per uur, of zonder te trappen harder dan zes kilometer per uur kon, resulteerde dat in een boete van 290 euro.

‘Vaag, echt vaag!’

“Vaag, echt vaag”, vindt een fatbike-bestuurder. Maar de scholier die bij hem achterop zit, begrijpt het wel: “Ik vind het eigenlijk wel goed. Ik zeg je eerlijk, als ik een fatbike zou hebben, zou ik hem ook opvoeren.” De controle had voor de bestuurder geen…