Polestar lanceert Truth Bot om desinformatie rondom het klimaat te bestrijden

Het Zweedse Polestar, grotendeels eigendom van Volvo, vindt dat er te veel desinformatie rondgaat op het internet over haar elektrische voertuigen. In ieder geval wat betreft het klimaat en de rol die de automotive branche daar in speelt. Daartoe heeft het merk een speciale bot gelanceerd op social media platform Twitter/X. Deze bot, genaamd Truth Bot, gaat helpen om de meest voorkomende fabeltjes rondom klimaatverandering te ontkrachten.

Wetenschappers en activisten trekken aan de alarmbel

Het initiatief van Polestar is een reactie op het groeiende aantal bots dat wordt ingezet op social media om desinformatie te verspreiden. Het probleem is groot genoeg dat aan universiteiten gebonden onderzoekers al enige jaren onderzoek doen naar het onderwerp. Bijvoorbeeld rondom het terugtrekken van de Amerikanen uit het Parijs klimaatakkoord onder Trump.

Een groot deel van de tweets over dit onderwerp waren afkomstig van bots. In de meeste gevallen tweette deze bots…