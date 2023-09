Polen zet Santos na acht maanden op straat – Voetbal International

In januari werd Santos aangesteld als bondscoach van Polen nadat hij acht jaar lang dezelfde functie had bekleed bij Portugal, waarmee hij in 2016 Europees kampioen werd. Het EK van volgend jaar in Duitsland was het grote doel voor Santos, maar afgelopen zondag verloor Polen onder zijn leiding voor de derde keer in vijf wedstrijden. Met nog drie duels te gaan bezet Polen daardoor nu de vierde plaats in Groep E.