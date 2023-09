Pogingen TikTok om wantrouwen weg te nemen

De combinatie van gegronde zorgen rondom de enorme hoeveelheid data die TikTok verzamelt plus een dosis angst voor het Rode Gevaar, zorgen ervoor dat de makers van de app voor nogal wat dichte deuren komen te staan. De Amerikaanse staat Montana probeert de complete app te verbieden binnen haar landsgrenzen en de lijst westerse overheidsinstanties die werknemers verbiedt de app te gebruiken blijft groeien.

Ondanks dat het vrij gemakkelijk moet zijn voor de Chinese overheid om inzicht te krijgen in de door TikTok verzamelde gegevens, (in ieder geval het deel dat op Chinese servers staat) is nog nooit hard gemaakt dat dit ook daadwerkelijk gebeurt. Aangezien ByteDance (de makers van TikTok) ook gewoon kapitalisten zijn, balen ze nogal van de inkomsten die worden misgelopen door dit beleid. Vandaar dat er momenteel een heus charmeoffensief plaatsvindt. Maar zoals wel meer het geval bij offensieven gaat dat vooralsnog vrij moeizaam.

TikTok neemt Brits veiligheidsbedrijf in…