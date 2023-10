Poetin roept Israël en Hamas op tot wapenstilstand (video)

Russische president Poetin heeft in telefoongesprekken verschillende leiders opgeroepen tot een staakt-het-vuren in de oorlog tussen Israël en Hamas. Ook moet er rekening worden gehouden met de belangen van de Palestijnen, vindt hij. “De VS hebben de belangen van de Palestijnen genegeerd, inclusief de noodzaak van een onafhankelijke Palestijnse staat.”

Poetin sprak de Iraanse president Raisi, de Syrische president Assad, de Egyptische president Sisi, de Palestijnse president Abbas en de Israëlische premier Netanyahu. Ook is Poetin van mening dat het geweld tegen de burgers in de Gazastrook moet stoppen.

‘Laat kinderen en vrouwen met rust’

In een video is te zien hoe hij zich uitspreekt over de huidige situatie. “Wat er gaande is, is verschrikkelijk. We begrijpen dat er een hoop escalaties zijn van beiden kanten, maar ongeacht hoe groot de escalatie, ze moeten het aantal burgerslachtoffers minimaliseren en verlagen,” zegt hij. Daaraan voegt…