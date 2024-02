POCO X6 Pro, X6 en M6 Pro: luxe smartphones voor weinig

De Poco X6 en X6 Pro lijken sterk op elkaar, zowel qua uiterlijk als specificaties. Het belangrijkste verschil is de gebruikte processor.

Met de Poco X6 en X6 Pro wil het budgetmerk van Xiaomi specifiek Gen Z aanspreken. Deze op CES 2024 aangekondigde toestellen liggen inmiddels in de winkel.

Poco zet de tijdens CES 2024 aangekondigde telefoons in de markt als perfect voor Gen Z, al is niet helemaal duidelijk welke functie deze groep zou moeten aantrekken. Zoals altijd bieden de Poco X6 Pro, Poco X6 en Poco M6 Pro relatief hoogwaardige specificaties voor een relatief bescheiden prijs. Gezien de uitdagingen waar Gen Z zich voor gesteld ziet, is dat wellicht afdoende.

Het nieuwe topmodel: POCO X6 Pro

Het nieuwe topmodel van Poco moet de X6 Pro worden. Deze moet vlaggenschip-level prestaties neerzetten dankzij de Mediatek Dimensity 8300 Ultra processor. Deze SoC is over het algemeen redelijk vergelijkbaar met de topchips van de vorige generatie. Hiermee…