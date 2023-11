Plug Power | Amerikaanse waterstofproducent snakt naar adem

In januari 2021 noteerde dit veelbelovende aandeel nog bijna $67. Deze zomer dook de waterstofproducent na slechte halfjaarcijfers onder de $10 om daarna verder weg te zakken tot $5,92 vlak voor de publicatie van het derdekwartaalrapport. Plug Power meldde een nog groter operationeel verlies, waarop de koers een val van 42% maakte tot $3,47.



De kwartaalomzet steeg vergeleken met een jaar terug nog wel met 5% tot $198,7 mln, maar het operationele verlies nam verder toe van $159,7 mln naar $274 mln. Het nettoverlies liep op van $170,8 mln naar $283,5 mln. Omgeslagen per aandeel bedroeg het nettoverlies $0,47, waar de markt op een verlies per aandeel van $0,30 had gerekend. Vooral in de Amerikaanse markt ervaart het concern problemen in de toeleveringsketen.