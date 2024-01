ploeg uit Den Haag voorkomt bekerblamage tegen amateurs

ADO Den Haag is dinsdagavond ternauwernood ontsnapt aan een blamage in de KNVB Beker. De huidige nummer twee van de Keuken Kampioen Divisie stevende tegen de amateurs van Excelsior Maassluis lang af op een 1-0 nederlaag, maar trok dankzij twee late doelpunten alsnog aan het langste eind: 1-2. Daardoor plaats niet Excelsior Maassluis, maar ADO zich dus voor de kwartfinale van het bekertoernooi.

Het onderkomen van Sparta Rotterdam vormde zondagavond het strijdtoneel voor de ontmoeting tussen ADO en Excelsior Maassluis. De ploeg uit Den Haag beleefde afgelopen vrijdag nog een spectaculaire hervatting in de Keuken Kampioen Divisie. ADO won met 5-3 van De Graafschap, klom daardoor naar de tweede plaats en beleefde dus een uitstekende generale voor het treffen met Excelsior Maassluis. De amateurs, die actief zijn in de tweede divisie, kwamen dit jaar nog niet in actie.



ADO was vanzelfsprekend de grote favoriet voor het bereiken van de volgende…