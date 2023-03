14 Prachtige Plekken om te Bezoeken voor Rust en Ontspanning

Dagelijkse stress kan zijn tol eisen van je lichaam en geest, en nu meer dan ooit dromen we allemaal van onze volgende ontspannende vakantie. Een vredig uitje kan niet alleen je lichaam verjongen, maar ook je geest leegmaken, zodat je weer helemaal fris bent als het eindelijk tijd is om terug te keren naar de echte wereld. En is dat niet juist de bedoeling van een vakantie?

Waar je ook heengaat in de wereld, je zult zeker een plek vinden die in het teken staat van je persoonlijke rust. En je hoeft geen genoegen te nemen met luieren op een strand, hoewel er genoeg ontspannende stranden zijn die je kunt bekijken van Bali tot Hawaï en weer terug. Ontspanning is er in vele vormen, van betoverende watervallen in Costa Rica tot de prachtige fjorden van Noorwegen en de schilderachtige dorpjes van Frankrijk.

Bekijk enkele van deze schilderachtige locaties – zie dit als een virtuele ontsnapping totdat je je volgende ontspannende vakantie kunt plannen.

1. Lumahai Beach, Kauai, Hawaii

Je kunt tientallen prachtige stranden vinden op Hawaï, maar Lumahai is vooral bijzonder voor reizigers die er even tussenuit willen. Dit witte zandstrand is ideaal om te luieren in de zon, of voor ervaren surfers om wat golven te pakken. Het wordt echter niet aanbevolen om te zwemmen, vanwege de sterke onderstroom.

2. Cape Elizabeth, Maine

Wat is er idyllischer dan een wandeling over de kaap, waarbij je vuurtorens verkent? Dit stadje is de thuisbasis van het Cape Elizabeth Light (of Two Lights vuurtoren) dat al sinds 1874 actief is. Behalve de interessante geschiedenis en de klassieke architectuur van New England is Cape Elizabeth ook een van de beste plaatsen om sappige kreeft te krijgen.

3. Lake Louise, Alberta, Canada

Banff National Park staat vol met prachtige landschappen en kristalheldere meren, maar Lake Louise is misschien wel de beste (en meest ontspannende) van allemaal. Zowel kampeerders als wandelaars kunnen neerstrijken bij het perfect blauwe water en zich vergapen aan berguitzichten die bijna te ongerept lijken om echt te zijn – gelukkig is dat ook zo. En het is misschien wel de perfecte ontspannende vakantie voor liefhebbers van het buitenleven.

4. Rio Celeste watervallen, Costa Rica

Rio Celeste, gelegen in het Tenorio Volcano National Park, staat bekend om zijn levendig blauwe kleur, bijna anders dan alle andere watervallen ter wereld. De heldere kleur is eigenlijk een reactie van de vulkanische chemicaliën in het water, maar tegen de tropische achtergrond en de ruisende golven ziet het er praktisch magisch uit.

5. Seven Sisters, East Sussex, Engeland

Anglofieliefhebbers vinden het paradijs in East Sussex. Glooiende groene heuvels en de nabijheid van het Engelse kanaal maken van Seven Sisters het typische Engelse platteland waarover je alleen in een Victoriaanse roman hebt gelezen. Je vindt er ook schilderachtige witte krijtrotsen als je besluit er een wandeling te maken.

6. Nordfjord, Noorwegen

Nordfjord is een van de topbestemmingen in Noorwegen dankzij het adembenemende uitzicht. Bezoekers kunnen een lange, langzame pleziervaart maken langs de fjord en een breed scala aan bezienswaardigheden zien, waaronder gletsjers, bergen en de open zee – allemaal in een tocht van slechts twee uur. Het is een perfecte plek voor iedereen die terug wil naar de natuur.

7. Blue Lagoon, IJsland

Blue Lagoon is verreweg de populairste toeristische bestemming die IJsland te bieden heeft. Deze geothermische spa ligt in een lavaveld en zit vast aan een wereldberoemd resort, waar je kunt weken in het warme water, zelfs als het buiten vriest. Tijdens heldere nachten, gedurende bepaalde delen van het jaar, kun je zelfs het noorderlicht zien terwijl je je onderdompelt.

8. Navagio Strand, Griekenland

Navagio betekent “scheepswrak”, en ooit werd gedacht dat het een hotspot was voor smokkelaars, maar tegenwoordig vind je er niet veel wrakstukken meer. In plaats daarvan vind je er kristalblauw water en ongerept zand. Als een van de grootste van de Ionische eilanden zijn de ruige maar serene stranden prachtig genoeg om iedereen die door je Instagram scrolt te laten zwijmelen van jaloezie.

9. Provence, Frankrijk

Verlies jezelf in de prachtige wijngaarden en het betoverende uitzicht op de Alpen als je in deze beroemde Franse streek bent. Maar het is hier niet alleen maar wijn. De Provence staat bekend om zijn diversiteit, beroemd om olijfgaarden, dennenbossen en lavendelvelden, maar ook om druiven. Nice, Marseille, de Franse Rivièra en Avignon zijn allemaal populaire steden om te bezoeken als je in de regio bent.

10. Whitehaven Beach, Australië

Whitehaven staat bekend als een van de beste stranden van Australië en het is gemakkelijk te zien waarom. Het zuivere witte kiezelzand en het smaragdgroene water maken deze plek bijna te mooi om waar te zijn voor reizigers die op zoek zijn naar wat rust en ontspanning. Als je naar het noorden gaat naar Hill Inlet, zie je een betoverende werveling van wit en blauw, ontstaan door verschuivend zand en water.

11. Saruni Samburu Safari Camp, Kenia

Wilde dieren zijn misschien niet ieders idee van ontspanning, maar avonturiers die behoefte hebben aan wat rust kunnen afreizen naar dit afgelegen safarikamp dat niet alleen safari’s, vogels kijken en uitzicht op natuurlijk wild biedt, maar ook een aantal luxe accommodaties, waaronder een Wellbeing Space met een zwembad, spa en eetgelegenheden.

12. Sanur, Bali, Indonesië

Maak je Instagram volgers klaar, want ze gaan een heleboel zonsondergang foto’s zien als je naar dit prachtige strand in Bali gaat. Behalve genieten van het ontspannen, kustleven dat reizigers zijn gaan verwachten van een reis naar Bali, is het vastleggen van de kleurrijke zonsondergang (of zonsopgang) langs het ondiepe water van Sanur een must.

13. Ise Jingu Tempel, Japan

Rust en stilte beginnen de schoonheid van Ise Jingu, een groot Shinto-schrijn gewijd aan de Japanse godin Amaterasu, niet te beschrijven. Ook al is het een alom bekende toeristische attractie, het schrijnencomplex weet zijn rust te bewaren. Het is een van de heiligste plaatsen in Japan, en mensen gaan er vaak heen om de prachtige architectuur, het natuurlijke landschap en de historische betekenis te vereren.

14. Halong Bay, Vietnam

Als je op zoek bent naar sereen blauw en groen water, zoek dan niet verder. Halong Bay is het populairst bij bootliefhebbers die enkele dagen op het water willen doorbrengen, of misschien de kalkstenen eilanden en regenwouden willen verkennen. Het gebied staat ook op de Werelderfgoedlijst van UNESCO, omdat er tientallen soorten planten en dieren leven.