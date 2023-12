PlayStation 5 verkopen tikken de 50 miljoen aan

De PlayStation 5 kende, zoals veel consoles van die generatie, een bewogen lancering. Een lage beschikbaarheid dreef de prijzen flink op. Scalpers maakten het probleem erger door wat er wel beschikbaar kwam snel op te kopen, om vervolgens flink duurder door te verkopen. Bestaande chip tekorten, de coronapandemie en een algemene druk op het internationale vervoer creƫerden een soort perfecte storm.

Inmiddels lopen de productielijnen redelijk stabiel en is het vrij eenvoudig om aan een PlayStation 5 te komen. Dat zien we terug in de verkoopcijfers. De PlayStation 5 is inmiddels meer dan 50 miljoen keer over de toonbank gegaan. Gezien de volgende generatie consoles nog niet aan de horizon staat, zal dat cijfer nog wel stijgen. Ter vergelijking: de PlayStation 4 is ruimschoots twee keer zoveel verkocht. De best verkochte console aller tijden is nog altijd de PlayStation 2 met ruim 155 miljoen verkochte eenheden.

50 miljoen in 3 jaar

Naar eigen zeggen tikte Sony de 50…