PlayStation 5 tijdelijk met flinke korting te verkrijgen in Nederland

Goed nieuws voor de Nederlanders welke een PlayStation 5 willen kopen. De console is tijdens met een flinke korting te verkrijgen in Nederland. Bj Bol.com en diverse andere webwinkels is de console te verkrijgen voor 464,00 – ten opzichten van de 549,00 adviesprijs een flinke korting.

PlayStation 5 in de aanbieding

Lange tijd is de PlayStation 5 erg gewild geweest, en zeer slecht te verkrijgen. Sinds begin dit jaar is de console vrijwel overal goed te verkrijgen. Sinds juli worden de consoles regelmatig verkocht voor een flinke korting.

Vanaf 25 augustus tot 7 september is de prijs een flink stuk goedkoper tot wel 100 euro bij verschillende webwinkels.

Waarom korting?

Er gaan geruchten dat Sony binnenkort met een vernieuwde versie van de PlayStation 5 op de markt zal brengen – en hiermee de bestaande voorraad van de PS5 snel wil kwijtraken.

Bij Bol.com is de PlayStation 5 te verkrijgen voor een bedrag van…