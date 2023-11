Play Store abonnement opzeggen? Dat doe je zo

Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Jarenlang liep je rond met een Androidtelefoon in je zak en misschien lag er op een bepaald moment wel een Androidtablet bij jou op tafel. De kans is groot dat je dan allerlei abonnementen hebt afgesloten voor diensten of apps die je vandaag niet meer gebruikt. Om die te annuleren moet je langs de Google Play Store, maar je hebt geen Androidtelefoon meer liggen. Wat nu?

Sloot je ooit een abonnement af via de Google Play Store? Dan zal je naar diezelfde appwinkel terug moeten om het abonnement stop te zetten. Dat je geen Android-toestel meer hebt liggen is daarbij geen probleem: op eender welke computer, iPad of iPhone kan je de abonnementen vrij makkelijk stopzetten.

Stap 1 / Ga naar de Play Store

De Google Play Store is het centrum voor alles dat met Androidapps te maken heeft. Om je abonnementen te…