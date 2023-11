Planken: dé meest effectieve oefening voor hardlopers

Lichaamsgewicht oefeningen zijn voor hardlopers ideaal om toe te voegen aan de training. Planken (of planking) is namelijk één van de meest effectieve oefening die je kunt doen. Met een relatief korte inspanning kun je daardoor grote resultaten boeken en train je veel spieren tegelijk. Maak kennis met de plank!

Wat is een plank?

De plank oefening is één van de meeste effectieve core stability oefeningen, waarmee je het hele lichaam traint. Het woord zegt genoeg…bij deze oefening zie jij eruit als een plank. Je steunt namelijk op je onderarmen en schouders. Je hoofd, buik, billen en benen vormen een rechte lijn, zo recht als een plank. De plank oefening is daardoor één van de meeste effectieve core stability oefeningen. Om de oefening goed uit te voeren, heb je echter kracht, balans en uithoudingsvermogen nodig. Je moet je hele lichaam aanspannen om een goede balans te houden en zo in de juiste plankhouding te blijven staan. Super effectief en nog flexibel ook; je kan deze…