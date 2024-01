Pixel Watch 3 van Google: Wat kan je verwachten?

Ondanks dat De Pixel Watch 2 nog maar een paar maanden oud is, wordt de markt nu al klaargestroomd voor zijn opvolger: De Google Pixel Watch 3! De komst van deze next gen smartwatch is alleen nog maar naar verluidt. Toch zijn er al wat details bekend over de nieuwe Google watch waar men vrij zeker over is.

Twee formaten

Een ding wat al duidelijk is over de nieuwe Pixel Watch 3 is dat de smartwatch in twee maten uitgebracht zal worden. Eén van de voornaamste opmerkingen of klachten die gebruikers van de eerdere smartwatch edities hadden, gingen over het formaat van de wearable. Men vond de smartwatch wat te klein voor comfortabel gebruik.

Ondanks dat er nog niet bekend is wat het precieze formaat van de maten zal zijn, is het op basis van deze feedback goed aan te nemen dat minimaal één van de twee van groter formaat zal zijn dan zijn voorgangers.

Ook zou het heel goed zo kunnen zijn dat deze verandering in formaat ook veranderingen in de technische features…