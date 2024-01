Pixel 8 en Pixel 8 Pro krijgen 31 januari Circle to Search

Google Circle to Search maakt het mogelijk om te zoeken naar (bijna) alles wat je op het scherm van je telefoon kunt zien.

De bij de Samsung S24 introductie aangekondigde Circle to Search functie komt 31 januari 2024 ook beschikbaar voor Pixel 8 en Pixel 8 Pro smartphones.

Het was een van de highlights van de Samsung Galaxy S24 aankondiging: Circle to Search. Hiermee kan je in elke toepassing een object omcirkelen en vervolgens direct in Google zoeken. Feitelijk is het een manier om Google Lens sneller beschikbaar te maken, en een die in onze eerste hands-on zeer effectief bleek. De Galaxy S24 kreeg deze voorziening als eerste, maar niet lang als enige: vanaf 31 januari moeten ook Pixel 8 en Pixel 8 Pro smartphones erover beschikken, zo meldt Google.

Circle to Search op Pixel 8 (Pro)

Je activeert Circle to Search door de thuisknop of de navigatiebalk op de Pixel 8 (Pro) langer in te…