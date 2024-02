Pitch jezelf in de kijker

Misschien herken je de volgende situatie wel? Je bent op een gezellige zakelijke netwerkborrel en iemand stelt zich aan jou voor. Jij doet hetzelfde en de ander vraagt vervolgens aan je wat jij doet? Je zegt…. ik ben secretaresse bij….. en vervolgens slaat het gesprek een beetje dood. Zou het niet fijn zijn wanneer kort en krachtig kan vertellen wie je bent, wat je doet, waar je goed in bent en waar je voor staat? In veel situaties zoals hierboven komt dit goed van pas. Maar bijvoorbeeld ook wanneer je een sollicitatiegesprek moet voeren. Als kandidaat, maar ook als degene die een kandidaat ontvangt is het van belang om in een paar zinnen te kunnen vertellen wie je bent en waar je voor staat.

Zo’n korte en krachtige samenvatting noem je ook wel een (elevator)pitch. In het populaire televisieprogramma Dragons Den moeten ondernemers met zo elevatorpitch investeerders in een betoog van maximaal 1 minuut proberen te overtuigen, waarom er juist in hun product…