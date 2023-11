Bizarre beelden van een confrontatie tussen een pitbull en een golden retriever eerder deze week. Te zien is hoe een vrouw de agressieve hond aan een rolriem(!) uitlaat, maar totaal de controle verliest als hij zijn tanden in een andere viervoeter wil zetten. Gelukkig was er een schilder aanwezig om de vechtersbazen uit elkaar te halen.

Bekijk de beelden hieronder: