Pistool in de la van Peter Gillis gevonden, dit staat hem te wachten

De positie van Peter Gillis, vooral bekend van zijn vakantieparken en razendpopulaire realityserie, komt steeds meer onder juridische druk te staan. Naast eerdere beschuldigingen van belastingfraude en mishandeling, heeft het Landelijk Bureau Bibob hem nu ook aangemerkt als een vermeende criminele ondernemer.

Gillis bezit acht vakantieparken in Nederland en drie in Belgiƫ. Al jaren heeft hij problemen met lokale gemeenten, voornamelijk vanwege het illegaal huisvesten van arbeidsmigranten op zijn terreinen. Eerder kon hij deze problemen afkopen met dwangsommen, maar de juridische zaken stapelen zich nu op.

Gedoe met Nicol Kremers

De ondernemer wordt vervolgd voor de mishandeling van zijn ex-vriendin, Nicol Kremers. Daarnaast is hij ook in het vizier van de FIOD en de Belastingdienst gekomen, wat heeft geleid tot formele vervolging voor belastingfraude. Het meest zorgwekkende is dat het Landelijk Bureau Bibob hem heeft aangemerkt als een vermeende…