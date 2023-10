‘Pirlo stond toe dat spelers rookten in de rust’

Voormalig Feyenoorder Colin Kazim-Richards heeft in een podcast een opmerkelijk verhaal verteld over zijn periode bij het Turkse Fatih Karagümrük. Zijn toenmalige trainer Andrea Pirlo zou er geen problemen mee hebben gehad dat een groep spelers in de rust doodleuk een sigaret opstak.

In de podcast Filthy Fellas vertelt Kazim-Richards: “We hadden veel Italianen die rookten. In Turkije kan dat gewoon, maar het hangt er vanaf wie de trainer is. Afgelopen seizoen onder Pirlo was het toegestaan om te roken en dat deden ze dan ook non-stop voor de wedstrijd. En in de rust: zitten en roken, terwijl Pirlo zijn verhaal deed.”



Pirlo begon zijn trainersloopbaan in 2020 bij Juventus en stond tussen juni 2022 en mei 2023 onder contract bij Fatih Karagümrük. Inmiddels is hij werkzaam bij Sampdoria, dat afgelopen seizoen degradeerde naar de Serie B. In zijn Turkse periode kon hij onder meer beschikken over landgenoten Fabio Borini, Emiliano Viviano en…

