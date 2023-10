Pimco: ‘Uitstel shutdown overheid VS is nog geen afstel’

Velen hielden het voor onmogelijk, maar het gebeurde toch: Amerikaanse politici werden het eens over een begroting waardoor een zogenaamde government shutdown werd voorkomen. Voorlopig, verwacht Libby Cantrill, Head of U.S. Public Policy bij Pimco, want dat een shutdown voorlopig voorkomen is, betekent geenszins dat de problemen voorbij zijn.

Ook de positie van Huis-voorzitter Kevin McCarthy is volgens Cantrill allerminst veilig. “We zullen waarschijnlijk een poging zien om Speaker McCarthy af te zetten. Mogelijk wordt hier later in de week over gestemd en McCarthy zal zeer waarschijnlijk de steun van de Democraten nodig hebben om zijn sprekerschap te redden.”

Volgens Cantrill moet het Congres nog steeds een manier vinden om verder te komen met bredere financieringswetten. “Het is te vroeg om te zeggen wat de meest waarschijnlijke uitkomst is. Zien we een productieve volgende 45 dagen van…