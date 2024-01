Pimco: ‘Dit jaar stagflatie of lichte krimp’

Waar de Amerikaanse economie in 2023 nog veerkracht toonde, volgt dit jaar waarschijnlijk een stagnatie of lichte krimp van de grootste economie ter wereld. Dat verwachten Tiffany Wilding en Andrew Balls, respectievelijk econoom en CIO Global Fixed Income van Pimco.

Wilding en Balls zagen dat de Amerikaanse economische activiteit in 2023 beter standhield dan verwacht. “Dit ondanks agressieve verkrappingen door de centrale banken, onrust in de banksector en geopolitieke spanningen.”

Echter, dit jaar zal de Amerikaanse groei waarschijnlijk meer in lijn komen met andere ontwikkelde landen en stagneren of zelfs licht krimpen. “De spaargelden zouden snel moeten toenemen naar de niveaus van voor de pandemie, omdat de inflatie de feitelijke waarde van het totale vermogen van huishoudens heeft verminderd. Het begrotingsbeleid zal in alle ontwikkelde landen waarschijnlijk krimpen, waarbij de economische weerstand als gevolg van hogere financieringskosten zal blijven toenemen”,…