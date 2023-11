Pijnlijke breuk voor André Hazes

André Hazes moet een pijnlijke breuk verwerken. Dat nieuws raakte vrijdag bekend. De breuk komt als een grote verrassing.

André Hazes heeft gebroken met zijn manager Ricardo Klaverdijk, na het beëindigen van zijn samenwerking met zijn vaste team van schrijvers. Dat meldt Shownieuws.

Dit komt als een verrassing voor fans, aangezien de zanger positief gesproken had over Klaverdijk in het tweede deel van zijn documentaire.

In de afgelopen tijd heeft André afstand genomen van verschillende belangrijke personen in zijn leven.

(Lees verder onder de foto)

Hij heeft het contact verbroken met zijn moeder Rachel, zijn vaste team van schrijvers verlaten en ook gebroken met zijn voormalige manager en goede vriend Sjoerd Bodewes om weer samen te werken met zijn voormalige manager Ricardo Klaverdijk.

In het tweede deel van André’s documentaire uitten zowel Ricardo als André hun waardering voor hun hernieuwde samenwerking.

Ricardo vertelde zelfs aan André: “Ik zeg het elke…